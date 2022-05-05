Британія виділить 57 млн доларів ООН і благодійним організаціям на допомогу Україні

У Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що як допомогу громадянам України виділить 45 мільйонів фунтів стерлінгів (56,7 млн доларів) структурам ООН та благодійним організаціям. Також буде направлена додаткова гуманітарна допомога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МЗС Британії .

У МЗС зазначили, Великобританія продовжить поставки медикаментів в Україну на додаток до вже доставлених наборів для обробки ран і аптечкам, число яких становить більше п'яти мільйонів штук.

"Структури ООН і благодійні організації, що працюють на місцях для надання допомоги, підтримки і захисту тим, хто знаходиться в Україні і біля її кордонів, отримають фінансування в розмірі 45 мільйонів фунтів стерлінгів від Великобританії в рамках більш широкого пакету підтримки", - йдеться в заяві відомства.