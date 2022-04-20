Британія виділила Україні 521 млн доларів і виступила гарантом кредиту на 1 млрд від Світового банку

Постійний представник Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила на засіданні Радбезу, що країна виділила 400 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги Україні (близько 521 мільйона доларів).

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на " Укрінформ ".

Також Лондон надасть 220 мільйонів фунтів (286,6 мільйона доларів) для гуманітарних потреб країнам, які приймають і допомагають українським біженцям.

Крім того, Вудворд повідомила на Радбезі ООН в Нью-Йорку, що Британія виступила гарантом позики від Світового банку для України на суму 1 мільярд доларів.

Дипломат також вітала проведення Міжнародним кримінальним судом розслідування військових злочинів армії РФ, скоєних у різних містах України, зокрема в Бучі, Ірпені, Бородянці, Чернігові.

Вудворд наголошує, що без сумнівів "за ці злочини проти людяності буде покарання".