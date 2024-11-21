Британия ввела санкции против Фирташа

Среди фигурантов - украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который, по данным британских властей, незаконно заработал сотни миллионов фунтов благодаря коррупции и контролю над распределением газа в Украине.

Как сообщается, часть этих средств он инвестировал в рынок недвижимости Великобритании, скрыв десятки миллионов фунтов.

Под санкции также попали его жена Лада Фирташ, владеющая активами мужа в Великобритании, включая здание старой станции метро Brompton Road, и финансовый посредник Денис Горбуненко, который, по утверждениям, способствовал коррупционным схемам Фирташа.

На всех троих накладывается запрет на въезд, а их британские активы заморожены.