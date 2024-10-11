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Британия ввела санкции против двух российских олигархов

Фото: Британия расширила список санкций (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британия добавила в подсанкционный список двух российских олигархов. Им заморозили активы и применили санкции в отношении трастовых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Сегодня, 11 октября, правительство Великобритании внесло два изменения в список лиц, подпадающих под режим санкций против России. В частности, в список были внесены:

  • Андрей Игоревич Мельниченко;
  • Григорий Викторович Березкин.

На этих лиц по-прежнему распространяется замораживание активов, санкции по трастовым услугам и запрет на поездки, а также транспортные санкции.

Что известно о подсанкционных олигархах РФ

Мельниченко

Основной бенефициар международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании "СУЭК", каждая из которых входит в число крупнейших в мире в своей отрасли.

Член советов директоров в обеих компаниях. За последние 20 лет участвовал в разработке ряда более удачных русских компаний.

С 2022 года, из-за российской агрессии РФ, Мельниченко находится под персональными санкциями ЕС.

Березкин

Олигарх, приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину.

Владелец группы компаний "ЕСН". Основные сферы деятельности компаний – нефтяная промышленность и электроэнергетика, медиа и венчурные инвестиции.

Член совета директоров ОАО "РЖД", попечительского совета МГУ им. Ломоносова и Попечительского совета фонда поддержки социального предпринимательства "Навстречу изменениям".

Кроме Британии, уже находится под санкциями Канады, Австралии, Швейцарии и Украины.

Напомним, что ранее в этом месяце Британия ввела санкции против войск радиологической, химической и биологической защиты России и их главы Игоря Кириллова. В частности, применение химического оружия в Украине.

В то же время, в конце прошлого месяца в Британии выписали первый штраф за нарушение санкций против Российской Федерации.

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