Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Великобританія ввела санкції проти підозрюваних у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, до списку санкцій потрапили сім співробітників ФСБ Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду.
До списку санкцій внесли Олексія Александрова, Володимира Паняєва, Івана Осипова, Володимира Богданова, Кирила Васильєва, Станіслава Макшакова та Олексія Сєдова.
Раніше The Insider, Bellingcat і Der Spieger називали Макшакова, Александрова, Осипова і Паняєва причетними до отруєння Навального.
Уряд Британії зазначає, що докази, в тому числі телефонні дзвінки і листування, дозволяють припустити, що вони були причетні до отруєння Навального в серпні минулого року.
Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня 2020 року. Тоді він знепритомнів під час перельоту з Томська до Москви. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.
Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "новачок".