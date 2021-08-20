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Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального

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Лондон, П'ятниця 20 серпня 2021 15:18
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія ввела санкції проти підозрюваних у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, до списку санкцій потрапили сім співробітників ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду.

До списку санкцій внесли Олексія Александрова, Володимира Паняєва, Івана Осипова, Володимира Богданова, Кирила Васильєва, Станіслава Макшакова та Олексія Сєдова.

Раніше The Insider, Bellingcat і Der Spieger називали Макшакова, Александрова, Осипова і Паняєва причетними до отруєння Навального.

Уряд Британії зазначає, що докази, в тому числі телефонні дзвінки і листування, дозволяють припустити, що вони були причетні до отруєння Навального в серпні минулого року.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня 2020 року. Тоді він знепритомнів під час перельоту з Томська до Москви. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "новачок".

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Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
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