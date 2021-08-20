Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
Великобритания ввела санкции против подозреваемых в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, в санкционный список попали семь сотрудников ФСБ России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
В санкционный список внесли Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова.
Ранее The Insider, Bellingcat и Der Spieger называли Макшакова, Александрова, Осипова и Паняева причастными к отравлению Навального.
Правительство Британии отмечает, что доказательства, в том числе телефонные звонки и переписки, позволяют предположить, что они были причастны к отравлению Навального в августе прошлого года.
Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа 2020 года. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.
Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".