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Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального

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Лондон, Пятница 20 августа 2021 15:18
Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела санкции против подозреваемых в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, в санкционный список попали семь сотрудников ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

В санкционный список внесли Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова.

Ранее The Insider, Bellingcat и Der Spieger называли Макшакова, Александрова, Осипова и Паняева причастными к отравлению Навального.

Правительство Британии отмечает, что доказательства, в том числе телефонные звонки и переписки, позволяют предположить, что они были причастны к отравлению Навального в августе прошлого года.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа 2020 года. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".

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Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
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