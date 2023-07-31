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Британия ввела новые санкции против россиян: кто попал под ограничения

Фото: Флаги Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия сегодня, 31 июля, ввела новые санкции против граждан РФ. Это связано с делом режима Кремля против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Британии.

"Добавлено 6 новых обозначений в рамках режима санкций против России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения были введены против таких лиц:

  • прокурор Борис Локтионов;
  • прокурор Анна Потичко;
  • судья Виталий Белицкий;
  • судья Екатерина Дорохина;
  • судья Наталья Дударь;
  • судебный эксперт Даниил Михеев.

После внесения их в черный список, им будет запрещен въезд в Великобританию, а активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.

Мотивация для введения санкций

В МИД Британии уточнили, что указанные выше россияне причастны к делам против оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина. Таким образом они препятствовали распространению точной информации о войне в Украине.

Также своими действиями они поддерживали политику, направленную на дестабилизацию Украины и подрывающую ее территориальную целостность и суверенитет.

Дело Кара-Мурзы

После начала полномасштабного вторжения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза не уехал из России. Весной прошлого года критика Путина задержали по делу о "фейках". Позже против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в "государственной измене".

Суд в Москве 17 апреля 2023 г. вынес приговор оппозиционеру. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии". Сегодня Первый апелляционный суд в РФ оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурге.

Ранее Европейский союз ввел санкции против девяти россиян, причастных к заключению российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

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