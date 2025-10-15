Британия ввела новые санкции против РФ: под удар попали "Лукойл" и "Роснефть"

В обновленный список санкций попали крупные российские энергетические компании, среди которых "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения ввели против банков и учреждений, которые занимаются финансовыми операциями. Речь идет о Solid Bank, BBR Bank, Transstroybank, "Примсоцбанк", "Национальной системе платежных карт" (NSPK).

Предприятия оборонного сектора агрессора также теперь подлежат ограничениям. Речь идет, в частности, о Pergam-Engineering JSC - компании, которая занимается диагностикой оборудования.

Правительство Британии не обошло также и частные и оффшорные компании, зарегистрированные в ОАЭ, Китае, Сингапуре, Турции, Индии и Таиланде, которые помогали Москве обходить санкции, поставлять технологии или поддерживать энергетический сектор РФ.

"Все компании и лица обвиняются в дестабилизации Украины, поддержке российского правительства или получении выгоды от сотрудничества с ним",- говорится в правительственном документе о санкциях.

Отмечается, что нарушение санкционного режима в Великобритании может считаться уголовным преступлением.