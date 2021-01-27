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Британія введе обов'язковий карантин для прибуваючих з 30 країн, - Times

Великобританія, Середа 27 січня 2021 11:25
Британія введе обов'язковий карантин для прибуваючих з 30 країн, - Times
Фото: аеропорт у Великобританії (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Великобританії планує запровадити обов'язковий карантин для громадян, які прибувають з 30 країн "підвищеного ризику". Таких громадян зобов'яжуть проходити самоізоляцію в готелі.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела.

Про відповідний крок уряд може офіційно оголосити протягом дня. У британському уряді вважають, що такі заходи дозволять знизити ризик ввезення в країну нових потенційно небезпечних мутацій коронавірусу.

У список країн з "підвищеним ризиком" будуть входити Бразилія і ряд інших країн Південної Америки, ПАР і сусідні з нею країни, Португалія і Кабо-Верде. Список можуть розширити у разі появи нового штаму вірусу в інших регіонах.

Наголошується, що зараз Великобританія з багатьма такими країнами обмежила повідомлення. Також заборонений в'їзд тим, хто в останні 10 днів відвідував ці країни.

Раніше РБК-Україна писало, що Британія стала першою європейською країною, де число жертв пандемії COVID-19 перевищила 100 тисяч.

Також повідомлялося, що Великобританія може послабити локдаун до середини лютого.

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