Британия впервые обвинила Иран в военной помощи России

Британия впервые обвинила Иран в том, что он оказывает военную помощь России. В частности, Тегеран передает боеприпасы.
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Глава МИД после заявлений координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби о поставках дронов-камикадзе из Ирана в Россию заявил, что Британия согласна с данными американцев.
"Иран предоставил России постоянный поток оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине", - отметил Клеверли.
Также он добавил, что взамен Россия передает Ирану сложные военные технологии, финансовую поддержку и консультации, которые режим может использовать для угрозы странам на Ближнем Востоке и подавления протестов.
Отметим, еще в прошлом году украинские официальные лица начали заявлять о том, что Россия получает от Ирана дроны-камикадзе "Шахед". Эта информация появилась после того, как бойцам ВСУ удалось сбить первые БПЛА.
Москва, как и Тегеран, пытается отрицать информацию о поставках иранских беспилотников. При этом соответствующую передачу дронов уже неоднократно подтверждали в США.
Страна-агрессор использует иранские дроны "Шахед" для того, чтобы наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Из-за подобных атак гибнут мирные жители.
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