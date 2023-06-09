Британия впервые обвинила Иран в военной помощи России

Глава МИД после заявлений координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби о поставках дронов-камикадзе из Ирана в Россию заявил, что Британия согласна с данными американцев.

"Иран предоставил России постоянный поток оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине", - отметил Клеверли.

Также он добавил, что взамен Россия передает Ирану сложные военные технологии, финансовую поддержку и консультации, которые режим может использовать для угрозы странам на Ближнем Востоке и подавления протестов.

Передача иранского оружия России

Отметим, еще в прошлом году украинские официальные лица начали заявлять о том, что Россия получает от Ирана дроны-камикадзе "Шахед". Эта информация появилась после того, как бойцам ВСУ удалось сбить первые БПЛА.

Москва, как и Тегеран, пытается отрицать информацию о поставках иранских беспилотников. При этом соответствующую передачу дронов уже неоднократно подтверждали в США.

Страна-агрессор использует иранские дроны "Шахед" для того, чтобы наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Из-за подобных атак гибнут мирные жители.