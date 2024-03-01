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Британия уговаривает Германию передать ракеты Taurus Украине, - Bloomberg

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить правительству в Киеве ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщают, что высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus.

Лондон предлагал решения в ответ на сопротивление Берлина их отправке, включая сделку по обмену, согласно которой Британия поставит Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании запасными ракетами дальнего радиуса действия.

Германия должна перестать оправдываться, сказал один британский чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы не обсуждать частные разговоры между странами.

Taurus для Украины

Украина еще в прошлом году призвала Германию начать передачу дальнобойных ракет Taurus. Это происходило на фоне старта поставок в Украину ракет Storm Shadow/SCALP из Британии и Франции.

Главным препятствием в вопросе Taurus для Украины стала позиция канцлера Германии Олафа Шольца. Он обеспокоен, что такое вооружение могут использовать для ударов по территории России.

Также канцлер заявлял, что в случае передачи немецким военным якобы придется участвовать в наведении ракет на цели, что может быть прямым участием Германии в войне.

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