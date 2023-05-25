Британия признала Голодомор геноцидом украинцев

Соответствующую резолюцию в Палате общин представляла депутат Консервативной партии Полин Летхэм. Она напомнила, что голод в Украине в начале 30-х годов был искусственным. Он был вызван принудительным отбором урожаев у украинских крестьян.

Кроме этого, она провела параллели с сегодняшней ситуацией в Украине - когда Россия похищает украинское зерно на оккупированных украинских территориях.

"Именно поэтому мы должны заверить украинские власти и международный правопорядок, что Великобритания - по крайней мере, британский парламент - не будет игнорировать военные преступления и преступления против человечности", - заявила Летхэм.

Отметим, что британские депутаты поддержали необходимость признания Голодомора геноцидом. Они считают это проявлением солидарности с украинским народом и сигналом, что голод нельзя использовать как средство ведения войны.

Голодомор в Украине (1932-1933)

В 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода был совершен акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР.

28 ноября 2006 года Верховная рада Украины приняла закон

"О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", который трактует события 1932-1933 годов как геноцид украинского народа.

Более 20 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Ранее французский Сенат (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Также парламент Исландии 23 марта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. "За" соответствующее решение проголосовало 48 депутатов.

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