Британия почтит годовщину вторжения России в Украину общенациональной минутой молчания

Премьер-министр Британии Риши Сунак вместе со всей страной 24 февраля в 11:00 по Гринвичу почтит годовщину вторжения минутой молчания в знак солидарности с Украиной.

"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, как нация мы отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России", - заявил премьер.

РБК-Украина анализировала, как Великобритания стала лидером в поддержке нашей страны на фоне полномасштабной войны против России.

Британия также хочет начать производить оружие и военные транспортные средства в Украине.

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