ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия отозвала для консультаций посла из Ирана

Новина українською →
Великобритания, Суббота 14 января 2023 20:39
Британия отозвала для консультаций посла из Ирана Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

МИД Великобритании отзывает для консультаций посла королевства в Тегеране в связи с казнью иранскими властями бывшего замминистра обороны Алиреза Акбари, имевшего двойное гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.

"Мы призываем режим к ответу. Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана, вызвало поверенного в делах Ирана в Великобритании и временно отозвало британского посла для консультаций. Наш ответ на действия Ирана не ограничится этим. Мы рассматриваем дальнейшие шаги", - написал Клэверли.

Напомним, в Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Иран
NEWS
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам