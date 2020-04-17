ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия не видит возможности вести "обычный бизнес" с Китаем после пандемии COVID-19

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 13:15
Британия не видит возможности вести "обычный бизнес" с Китаем после пандемии COVID-19
Фото: Доминик Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Британия требует от Китая ответы относительно происхождения COVID-19

Правительство Великобритании считает, что вспышка пандемии коронавируса, который произошел из Китая, повлияет на деловые отношения между странами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Британии, министр иностранных дел Доминик Рааб, передает DailyMail.

По его словам, китайское правительство должно дать ответ относительно происхождения коронавируса, а также, почему распространение вируса не было остановлен.

"Нет никаких сомнений в том, что у нас не может быть бизнеса, как обычно, после этого кризиса, и мы должны будем задать трудные вопросы о том, как это произошло и почему это не могли остановить раньше", - сообщил Рааб.

Напомним, вчера вечером британское правительство приняло решение о продлении карантинных мер на три недели, введенных из-за пандемии коронавируса. По состоянию на вечер 16 апреля в стране было зафиксировано более 13 тысяч летальных случаев от коронавируса.

Отметим, на данный момент Рааб выполняет обязанности премьер-министра Великобритании в связи с заболеванием коронавирусом действующего премьера Бориса Джонсона. Лидер правительства был переведен в реанимацию 6 апреля, однако 12 числа его состояние улучшилось, и Джонсон был выписан из больницы.

Болгария закрывает столицу на карантин из-за коронавируса Лукашенко предложил возобновить учебный процесс в школах Беларуси
Новости Украины ВеликобританияКитайКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь