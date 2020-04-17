Британия не видит возможности вести "обычный бизнес" с Китаем после пандемии COVID-19

Фото: Доминик Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Британия требует от Китая ответы относительно происхождения COVID-19

Правительство Великобритании считает, что вспышка пандемии коронавируса, который произошел из Китая, повлияет на деловые отношения между странами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Британии, министр иностранных дел Доминик Рааб, передает DailyMail.

По его словам, китайское правительство должно дать ответ относительно происхождения коронавируса, а также, почему распространение вируса не было остановлен.

"Нет никаких сомнений в том, что у нас не может быть бизнеса, как обычно, после этого кризиса, и мы должны будем задать трудные вопросы о том, как это произошло и почему это не могли остановить раньше", - сообщил Рааб.

Напомним, вчера вечером британское правительство приняло решение о продлении карантинных мер на три недели, введенных из-за пандемии коронавируса. По состоянию на вечер 16 апреля в стране было зафиксировано более 13 тысяч летальных случаев от коронавируса.

Отметим, на данный момент Рааб выполняет обязанности премьер-министра Великобритании в связи с заболеванием коронавирусом действующего премьера Бориса Джонсона. Лидер правительства был переведен в реанимацию 6 апреля, однако 12 числа его состояние улучшилось, и Джонсон был выписан из больницы.