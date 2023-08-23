RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия выделяет Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива

Фото: Грант Шеппс, министр энергетики Великобритании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Великобритании выступит гарантом для Украины по сделке об экспортном финансировании на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у ряда производителей, включая британские компании.

Об этом заявил министр энергетики Великобритании Грант Шеппс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время своего визита в Киев британский министр отметил, что энергетическая система Украины получила серьезные повреждения в результате массированных российских атак прошлой зимой.

Таким образом, добавил он, энергосистема стала более зависимой от стареющих атомных электростанций, которые до полномасштабной войны обеспечивали около половины электроэнергии Украины.

"Эта гарантия, которую мы предоставим, призвана помочь Украине гарантировать, что... их ядерное топливо не будет поступать через Россию в будущем... Эти деньги будут гарантировать, что они поступят из гораздо более надежных источников", - заявил Шеппс.

По словам главы Минэнерго Британии, одним из таких источников будет частично британский консорциум по ядерному топливу Urenco.

Напомним, что в настоящее время Украина контролирует 3 из 4 действующих атомных электростанций. Четвертая - Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украиныенергетики