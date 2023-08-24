Британия выделила финансовую помощь для украинских беженцев: подробности

Отмечается, что эта государственная поддержка предоставляется для украинцев, чтобы они могли восстановить свою жизнь.

Этой помощью смогут воспользоваться до 10 000 украинцев. Она будет представлена в виде изучения английского языка и продвижения по карьерной лестнице.

Детали о помощи для беженцев

Интенсивная языковая программа будет включать около 20 часов онлайн-обучения английскому языку в неделю в течение 10 недель.

Также будет предоставлена дополнительная поддержка при трудоустройстве в течение 12 недель, которая будет включать в себя советы о том, как найти работу, написание резюме и поддержку при подаче заявлений, а также индивидуальные консультации.

"Половина взрослых украинцев уже нашли работу с момента прибытия, и эта поддержка направлена на увеличение количества людей, которые работают, и помощь занятым в трудоустройстве на более квалифицированную и лучше оплачиваемую работу, что, в свою очередь, способствует росту рабочей силы и экономики Великобритании", - пояснили в Департаменте.

Что еще известно о британской помощи

Отмечается, что это часть более широкого пакета поддержки, включающего финансирование в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (почти 190 млн долларов) для местных властей на размещение украинцев в долгосрочном жилье.

Также произойдет увеличение "благодарственных" выплат на сумму более 650 миллионов фунтов стерлингов (821 млн долларов) британцам, которые являются участниками программы "Дома для Украины".

Помощь от Британии

Ранее сообщалось, что британская неправительственная организация The Mines Advisory Group (MAG) примет участие в разминировании энергетических объектов и их прилегающих территорий. Только после этого возможны ремонтные работы на освобожденных объектах.

Также правительство Великобритании выступит гарантом для Украины по соглашению об экспортном финансировании на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у ряда производителей, включая британские компании.