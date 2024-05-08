Британия выделила средства для украинской энергетики: на что направят

Как отметили в ведомстве, британские средства уже в ближайшее время поступят на счет Фонда.

Деньги направят на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления защиты и обеспечения резервного питания, в том числе на генераторы.

"Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей до следующего отопительного сезона", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Как уточнили в Минэнерго, до этого Британия передала Фонду 50 млн евро. Общая сумма вкладов составляет более 433 млн евро.