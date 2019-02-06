Британія вела таємні переговори щодо відстрочки Brexit

Остаточний день виходу Британії зі складу Євросоюзу можуть перенести на кінець травня

Правительство Великобритании провело тайные переговоры относительно отсрочки выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telagraph.

По данным источника издания, окончательный выход Британии из состава ЕС могут перенести на 24 мая 2019 года. Это может произойти, если в британском правительстве будет достигнут консенсус. Только после этого данное предложение будет предложено к обсуждению с европейскими партнерами.

Отметим, что окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого должен стартовать переходный период продолжительностью в 21 месяц - до конца 2020 года. По условиям соглашения, переходный период можно продлевать только один раз, однако максимальная его продолжительность пока неизвестна.

Напомним, недавно главный дипломат ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к теме обсуждения условий сделки с Brexit.

Ранее сообщалось, что в четверг, 7 февраля, в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Брюсселе встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером с целью поиска выхода из тупика в вопросе соглашения о Brexit.

Ранее РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения.