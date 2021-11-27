RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія посилила правила в'їзду через новий штам COVID

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про посилення правил в'їзду в країну. Зокрема, через поширення штаму коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, всім прибувають до Великобританії необхідно буде пройти ПЛР-тестування на COVID на другий день після прильоту. Вони повинні будуть самоізолюватися до отримання негативного результату.

Він також заявив, що будуть посилені правила, що стосуються масочного режиму в магазинах і громадському транспорті.

Контакти всіх підтверджених випадків зараження людей штамом "омікрон" повинні будуть самоізолюватися протягом 10 днів.

Нагадаємо, сьогодні у Британії підтвердили два перших випадки зараження штамом "омікрон".

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКоронавірус