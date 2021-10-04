Британія посилює покарання за перекриття автодоріг активістами

У Великобританії протестуючим проти зміни клімату, які блокують рух на автомагістралі, загрожуватиме більш суворе покарання, в тому числі до 6 місяців тюремного ув'язнення.

Активісти Insulate Britain хочуть, щоб уряд зобов'язався забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків.

Уряд заявив, що внесе поправки в існуюче законодавство, щоб збільшити штрафи за перекриття шосе до необмеженого штрафу, шести місяців тюремного ув'язнення або того і іншого.

"Цей уряд завжди буде стояти на боці законослухняної більшості і забезпечувати найсуворіші покарання для злочинців, які навмисно зупиняють роботу основних доріг. Ми дамо поліції необхідні сили, щоб зупинити їх безрозсудну і егоїстичну поведінку", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Наприкінці минулого тижня активісти заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.