RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія посилює покарання за перекриття автодоріг активістами

Автор: Анна Полисученко

Британія посилює покарання за перекриття автодоріг активістами. В останні тижні вони перекривали об'їзні дороги, прив'язувалися до дороги і облили фарбою проїжджу частину автомагістралі M25, яка проходить по Лондону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The News Portsmooth.

У Великобританії протестуючим проти зміни клімату, які блокують рух на автомагістралі, загрожуватиме більш суворе покарання, в тому числі до 6 місяців тюремного ув'язнення.

Активісти Insulate Britain хочуть, щоб уряд зобов'язався забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків.

Уряд заявив, що внесе поправки в існуюче законодавство, щоб збільшити штрафи за перекриття шосе до необмеженого штрафу, шести місяців тюремного ув'язнення або того і іншого.

"Цей уряд завжди буде стояти на боці законослухняної більшості і забезпечувати найсуворіші покарання для злочинців, які навмисно зупиняють роботу основних доріг. Ми дамо поліції необхідні сили, щоб зупинити їх безрозсудну і егоїстичну поведінку", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Наприкінці минулого тижня активісти заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія