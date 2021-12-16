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Британія встановлює рекорди за випадками COVID. Прем'єр-ліга скасовує матчі

Автор: Валерія Поліщук

У Великобританії за минулу добу, 15 грудня, підтвердили 88 376 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник з початку пандемії, викликаний швидким поширенням штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і AFP.

Попередній антирекорд по захворюваності був зафіксований в Британії 14 грудня.

Агентство з безпеки охорони Здоров'я Великобританії повідомило, що у Великобританії був зареєстрований 1 691 новий підтверджений випадок захворювання "Омікрон", в результаті чого загальне число хворих досягло 11 708.

В той самий час Прем'єр-ліга оголосила, що через спалахи коронавірусу в "Лестері" і "Манчестер Юнайтед" будуть відкладені ще два матчі. При цьому в прем'єр-лізі підкреслили, що мають намір продовжувати поточний розклад матчів, де це безпечно.

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