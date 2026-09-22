Великобритания и США впервые запустили торпеду с подводного дрона: что известно

Великобритания и США впервые совершили пуск тяжелой торпеды из безэкипажного подводного аппарата. Испытания провели в британских водах в рамках программы AUKUS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании .

Торпеду запустили с подводного дрона Excalibur

Испытание прошло на прошлой неделе в водах Великобритании. В нем был использован 12-метровый безэкипажный подводный аппарат Excalibur, изготовленный в Плимуте.

Именно с него запустили тяжелую торпеду американской разработки. Ее совместно создали США и Австралия, а назначением боеприпаса является поражение кораблей и подлодок, в том числе работающих на больших глубинах.

По данным британского правительства, это был первый случай, когда Великобритания или США запустили торпеду из безэкипажного подводного аппарата, а не из экипажной субмарины. В Лондоне назвали испытание значительным шагом в развитии будущих подводных технологий.

Что меняет запуск торпеды из дрона

Испытания демонстрируют переход подводных беспилотных систем от разведывательных и вспомогательных задач к непосредственному применению вооружения.

Ранее безэкипажные подводные аппараты в основном рассматривались как средства разведки, наблюдения и сбора информации. Пуск тяжелой торпеды открывает для них возможность выполнять ударные миссии без экипажа на борту.

В британском правительстве связывают испытания с развитием автономных военных технологий в рамках AUKUS - партнерства Великобритании, США и Австралии. Отдельно Лондон и Вашингтон объявили о новом партнерстве в сфере искусственного интеллекта и автономных систем.

Великобритания и США развивают автономные системы

В рамках нового партнерства британская винистерская рабочая группа Rapid AI Delivery Taskforce и американская Chief Digital and Artificial Intelligence Office работают над совместимыми системами искусственного интеллекта и автономными технологиями.

Речь идет, в частности, о применении таких систем для защиты критической инфраструктуры - от морских путей до воздушного пространства.

Испытание Excalibur является частью более широкой работы AUKUS по созданию новых подводных автономных возможностей. Партнерство также предусматривает развитие нового поколения ударных подлодок для Великобритании и Австралии.

Это происходит на фоне активного развития морских дронов в разных странах. Украина в частности использует безэкипажные надводные катера для разведки, минирования и поражения морских целей.

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