Британия и Япония договорились усилить поддержку Украины

Премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Также Япония и Великобритания ускорят переговоры для скорейшего заключения соглашения, которое повысит оперативную совместимость и сотрудничество между их вооруженными силами, а также сделку по совместной разработке истребителя.

Кроме того, страны намерены усилить двустороннее сотрудничество на фоне активизации военных действий Китая и Северной Кореи.

Ранее Великобритания и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже высказался о войне в Украине.

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