Британия и Франция вводят "обмен мигрантами": когда стартуют задержания

По новым правилам, часть нелегальных мигрантов, пересекших Ла-Манш, будут возвращать во Францию - в обмен на прием лиц с семейными связями в Британии.

Данный документ впервые был объявлен во время государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию в прошлом месяце.

Министр внутренних дел Иветт Купер сегодня утром планирует ответить на все вопросы относительно деталей этого соглашения в эфире программы Sky News Breakfast.

Данный шаг стал ответом на растущее количество мигрантов, которые ежегодно пытаются добраться до британского побережья, часто рискуя жизнью в опасной переправе.

Так, по данным Министерства внутренних дел Великобритании, по состоянию на 2025 год количество нелегальных пересечений Ла-Манша выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом и уже достигло более 25 тысяч человек.

Пилотный проект предусматривает, что любых лиц, задержанных при попытке незаконного пересечения на лодках, можно будет немедленно отправить во Францию, где им выделят место в иммиграционных центрах для ожидания рассмотрения их дел.

Премьер-министр Великобритании Сэр Кир Стармер в своем комментарии назвал это четким сигналом для мигрантов: "Если вы прибудете сюда нелегально, вас вернут обратно".

В то же время критики отмечают, что на первом этапе количество лиц, которые будут возвращены, составит около 50 в неделю, а это существенно меньше среднего недельного потока в 800 человек.

Со своей стороны, власти Франции готовы принимать обратно только тех взрослых, чьи просьбы о предоставлении убежища в Британии были отклонены. По условиям соглашения, такое же количество лиц смогут легально въезжать в Великобританию через новые маршруты, которые предусматривают тщательные проверки документов и безопасность.

Пилотный проект продлится до июня 2026 года.

Тем временем в Великобритании продолжаются дискуссии: консерваторы назвали соглашение "соглашением о капитуляции", утверждая, что оно не изменит ситуацию, а правительство настаивает на его важности для контроля над миграционными потоками.

В то же время общественность и политики продолжают внимательно следить за развитием ситуации, которая может стать поворотным моментом в миграционной политике обеих стран.