Британия и Франция вводят "обмен мигрантами": когда стартуют задержания

По новым правилам, часть нелегальных мигрантов, пересекших Ла-Манш, будут возвращать во Францию - в обмен на прием лиц с семейными связями в Британии.
Данный документ впервые был объявлен во время государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию в прошлом месяце.
Министр внутренних дел Иветт Купер сегодня утром планирует ответить на все вопросы относительно деталей этого соглашения в эфире программы Sky News Breakfast.
Данный шаг стал ответом на растущее количество мигрантов, которые ежегодно пытаются добраться до британского побережья, часто рискуя жизнью в опасной переправе.
Так, по данным Министерства внутренних дел Великобритании, по состоянию на 2025 год количество нелегальных пересечений Ла-Манша выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом и уже достигло более 25 тысяч человек.
Пилотный проект предусматривает, что любых лиц, задержанных при попытке незаконного пересечения на лодках, можно будет немедленно отправить во Францию, где им выделят место в иммиграционных центрах для ожидания рассмотрения их дел.
Премьер-министр Великобритании Сэр Кир Стармер в своем комментарии назвал это четким сигналом для мигрантов: "Если вы прибудете сюда нелегально, вас вернут обратно".
В то же время критики отмечают, что на первом этапе количество лиц, которые будут возвращены, составит около 50 в неделю, а это существенно меньше среднего недельного потока в 800 человек.
Со своей стороны, власти Франции готовы принимать обратно только тех взрослых, чьи просьбы о предоставлении убежища в Британии были отклонены. По условиям соглашения, такое же количество лиц смогут легально въезжать в Великобританию через новые маршруты, которые предусматривают тщательные проверки документов и безопасность.
Пилотный проект продлится до июня 2026 года.
Тем временем в Великобритании продолжаются дискуссии: консерваторы назвали соглашение "соглашением о капитуляции", утверждая, что оно не изменит ситуацию, а правительство настаивает на его важности для контроля над миграционными потоками.
В то же время общественность и политики продолжают внимательно следить за развитием ситуации, которая может стать поворотным моментом в миграционной политике обеих стран.