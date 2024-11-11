Британия и Франция попытаются помешать Трампу сократить помощь Украине, - Telegraph

Издание отмечает, что в понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что они предпримут последнюю попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки США Украине.

В частности, лидеры двух государств обсудят, может ли убедить еще действующего президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow вглубь территории России.

Как пишет The Telegraph, в Лондоне надеются, что Байден наконец даст одобрение, которого Киев добивался в течение нескольких по месяцев.

Эти усилия предпринимаются в то время, когда мировые лидеры пытаются понять, насколько радикально Трамп, который победил на выборах президента США на прошлой неделе, намерен изменить политику Америку в отношении Украины.

Издание напоминает, что на протяжении всей своей президентской кампании Трамп говорил о прекращении войны в Украине с "первого дня", что вызвало опасения, что он заставит Киев смириться с территориями, отданными России.

"Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (когда Трамп станет президентом США), а не просто отложить все до следующей администрации", - сказал один из источников.

Другой источник сообщил, что Байден, как ожидается, "откроет краны", передав Киеву дополнительную финансовую помощь за несколько недель до того, как он покинет Белый дом.

Также ожидается, что Стармер и Макрон обсудят последствия предстоящего президентства Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой войны с Европой.