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Британия создаст первый в мире институт безопасности искусственного интеллекта, - Сунак

Великобритания, Пятница 27 октября 2023 05:16
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Британия создаст первый в мире институт безопасности искусственного интеллекта, - Сунак Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство создаст первый в мире институт безопасности искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перед встречей на следующей неделе с представителями компаний, занимающихся искусственным интеллектом, глава британского правительства рассказал о первом в мире институте безопасности ИИ, который создаст Британия.

Сунак отметил, что организация будет развивать мировые знания о безопасности технологии и тщательно исследовать, оценивать и тестировать новые типы искусственного интеллекта.

"Это нужно, чтобы мы поняли, на что способна каждая новая модель, исследуя все риски от социального вреда, таких как предупреждение и дезинформация, к наиболее экстремальным рискам из всех", - заявил премьер Великобритании.

Регулировка искусственного интеллекта

Стоит отметить, что законодатели во всем мире начали думать о том, как регулировать ИИ и предотвратить потенциальные угрозы после того, как генеративный искусственный интеллект, использующий данные для создания нового контента, такого как ChatGPT, попал в заголовки газет.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

Также Европейский Союз готовит исторический закон, регулирующий использование ИИ. Подробнее о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, – в материале РБК-Украина.

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Великобритания Искусственный интеллект Риши Сунак
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