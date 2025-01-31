RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Британия упростила визовые правила для украинских детей

Фото: Британия упростила визовые правила для украинских детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Великобритании возобновило действие программы, которая упрощает визовые правила для украинских детей для въезда в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Британии.

Согласно обновленным правилам, родители или законные опекуны, которые имеют разрешение на пребывание в Великобритании по любой из украинских схем, могут подать заявку на спонсорство своего ребенка в рамках программы "Дома для Украины".

Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), будут иметь разрешение на проживание в Великобритании в течение 18 месяцев.

В ведомстве добавили, что эти дети будут иметь доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством страны.

"Для получения визы как ребенок-заявитель, так и отец-спонсор должны соответствовать всем требованиям программы "Дома для Украины", - отметили в министерстве.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания открыла новую программу продления разрешений для украинцев (UPE) с 4 февраля 2025 года. Она позволяет гражданам Украины и их семьям, продлить пребывание еще на 18 месяцев с сохранением всех прав и доступа к работе, медицине и образованию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Визовый режимДети