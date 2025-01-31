Британия упростила визовые правила для украинских детей

Согласно обновленным правилам, родители или законные опекуны, которые имеют разрешение на пребывание в Великобритании по любой из украинских схем, могут подать заявку на спонсорство своего ребенка в рамках программы "Дома для Украины".

Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), будут иметь разрешение на проживание в Великобритании в течение 18 месяцев.

В ведомстве добавили, что эти дети будут иметь доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством страны.

"Для получения визы как ребенок-заявитель, так и отец-спонсор должны соответствовать всем требованиям программы "Дома для Украины", - отметили в министерстве.