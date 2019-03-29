Британія закликала Росію припинити порушувати права людини в Криму

Велика Британія стурбована незаконними обшуками й арештами в Криму російською окупаційною владою кримських татар і вимагає негайно звільнити їх. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського посольства в Україні в Twitter.

Крім того, в Британії ще раз нагадали, що анексія Криму Росією є незаконною.

"Занепокоєні незаконними обшуками та арештами кримських татар російською владою. Ми закликаємо Росію припинити порушення прав людини і переслідування тих, хто виступає проти її незаконної анексії Криму, та негайно звільнити затриманих кримських татар", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Володимир Єльченко передав генсеку Організації Антоніу Гутерришу дані про нові випадки переслідувань російськими спецслужбами кримських татар у анексованому Криму, заявивши, що ключовим елементом реакції ООН на такі дії РФ має стати посилення політичного, економічного і санкційного тиску на агресора.