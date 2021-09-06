Британія закликала Росію звільнити Джелялова і кримських татар. Вона рішуче засуджує затримання п'яти кримських татар, у тому числі заступника глави Меджлісу кримських татар.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Венді Мортон, міністра у справах євросусідства Великобританії.
"Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх і всіх українських політв'язнів", - заявила Венді Мортон, міністр у справах євросусідства Великобританії.
Нагадаємо, що раніше омбудсмен Людмила Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму.