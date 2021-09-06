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Британія закликала Росію звільнити Джелялова і кримських татар

Автор: Анна Полисученко

Британія закликала Росію звільнити Джелялова і кримських татар. Вона рішуче засуджує затримання п'яти кримських татар, у тому числі заступника глави Меджлісу кримських татар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Венді Мортон, міністра у справах євросусідства Великобританії.

"Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх і всіх українських політв'язнів", - заявила Венді Мортон, міністр у справах євросусідства Великобританії.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен Людмила Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму.

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