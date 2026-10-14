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Великобритания ускорит поставки Украине ракет против реактивных шахедов

03:43 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Великобритании Энди Бернэм (Getty Images)

Великобритания ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет, которые эффективно сбивают реактивные шахеды, и готовит новые санкции против России. Об этом объявят во время визита Зеленского в Лондон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис премьер-министра Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский на Даунинг-стрит принимает премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Стороны обсудят, в частности, защиту от реактивных шахедов, по которым Россия бьет далеко по линии фронта, в частности по Киеву. Эти дроны летят быстрее и выше обычных шахед с пропеллерами, поэтому их труднее обнаружить и сбить.

Британские ракеты LMM доказали свою эффективность именно против таких целей. Лондон уже обязался передать Украине более 5000 таких ракет за четыре года на сумму 1,6 млрд. фунтов. Теперь в рамках нового пакета зенитных ракет на 45 млн. фунтов поставки на 10 млн. фунтов ускорят, чтобы закрыть самые неотложные потребности Украины зимой.

Бернем поручил министрам подготовить новые пакеты санкций, военной и финансовой помощи, которые Украина должна получить в ближайшие недели. Также Лондон полностью вводит запрет на морские услуги по экспорту российского сжиженного газа, ограничивая России доступ к британским судоходным и страховым компаниям.

"Мое послание украинскому народу не может быть понятнее: мы с вами столько, сколько потребуются, и мы будем действовать шире и быстрее, поддерживая вашу мужественную борьбу за мир в Европе", - заявил премьер.

Британия призывает партнеров усилить санкции и давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот придерживался призывов США к энергетическому перемирию. Министр финансов Джон Гили на встречах МВФ в Бангкоке будет призывать союзников также запретить услуги для российского сжиженного газа.

"Я призываю партнеров поддержать запрет на российский СПГ, как это сделали мы в Великобритании, чтобы ограничить военную казну, которой так отчаянно стремится Путин", - подчеркнул Гили.

Реактивные шахеды стали одним из самых опасных вызовов для украинских ПВО. Еще в конце сентября министр обороны Евгений Хмара призвал ЕС профинансировать перехватчики таких дронов, а РБК-Украина рассказывало, удастся ли наладить их ущерб.

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