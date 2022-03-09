Британія прирівняла до злочину вхід російських літаків у небо країни

Глава британського Мінтрансу Грант Шеппс заявив, що поява будь-якого російського літака в повітряному просторі країни буде прирівняна до кримінального злочину. Вхід літака буде вважатися вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

"Я оголосив кримінальним злочином вхід будь-якого російського літака в повітряний простір Великобританії, і тепер уряд може затримувати ці літаки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія в рамках санкцій заборонила російським літакам польоти в країну. Росія у відповідь обмежила для британських лайнерів або пов'язаних з країною повітряних суден, включаючи транзитні рейси.

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