Британія застерегла від відновлення відносин з Росією: це було б катастрофою

Він зазначив, що відновлення відносин з Росією зараз, можливо, і було б найпростішим рішенням у боротьбі з підвищенням вартості життя, але такий крок вплине на безпеку лише через кілька років і поглибить проблему.

"Кожна річ, яку я бачив протягом останніх шести місяців, говорить мені, що це було б катастрофою для безпеки в Євроатлантичній системі. Таким чином, не на 10-, 15 або 20-річному горизонті, а лише за кілька років ми опинимося в ситуації, коли Росія створює проблеми з вартістю життя, які у 100 разів гірші, ніж те, що ми бачимо зараз", - вважає Хіппі.

За його словами, якщо допустити відновлення відносин з РФ, то вона почне пробувати розширити свої амбіції за межі України, наприклад, на територію НАТО та на країни Балтії.

"Ми повинні стати на захист України, щоб усе закінчилося на умовах України. Який би не був короткостроковий біль та витрати, ми створимо умови для безпеки в Євро-Атлантиціі", - підсумував Хіппі.

Нагадаємо, за даними опитування, понад 75% респондентів в Україні підтримають рішення після нашої перемоги у війні та деокупації територій повний розрив усіх стосунків з Російською Федерацією.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, наразі не відомо, що саме має зробити Росія для того, щоб відновити відносини з Україною після війни.

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