Британія запропонувала РФ змінити свою поведінку

Відносини РФ і Великобританії покращаться тільки за однієї умови - якщо Москва змінить свою поведінку. Про це заявила представник британського прем'єр-міністра Терези Мей Елісон Доннеллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Доннеллі заявила, що у Британії та РФ можуть бути інші відносини, тільки якщо Москва "змінить свою поведінку".

"Ми дали ясно зрозуміти, що агресивна і дестабілізуюча активність Росії підриває її заяви бути відповідальним міжнародним партнером", - зазначили на Даунінг-стріт.

Вона також додала, що Лондон буде продовжувати взаємодіяти з РФ з питань міжнародної безпеки, оскільки це відповідає національним інтересам Британії.

Таким чином Лондон відповів на пропозицію президента РФ Володимира Путіна запропонував Великобританії забути про шпигунський скандал.

"Треба перегорнути цю сторінку, пов'язану зі шпигунами, з замахами", - заявив російський президент.

Нагадаємо, армія Великобританії завершила очистку міста Солсбері від хімічної речовини "Новачок", використаного при замаху на Олександра і Юлію Скрипалів.