ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія запропонувала незалежним країнам знайти альтернативу газу Росії

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 20:29
Британія запропонувала незалежним країнам знайти альтернативу газу Росії Фото: Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс закликала незалежні країни відмовитися від постачання газу з Росії та шукати йому альтернативу. Також виступила проти агресії щодо України з боку Кремля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За словами Трасс, країнам необхідно відмовитись від російського газу й грошей, аби й надалі зберігати свою незалежність.

Як відзначила міністр, короткострокові рішення деяких країн щодо "дешевої енергетики й фінансів" коштували їм "довгострокової ціни для свободи й демократії".

"Ми не можемо повторити цю помилку", - заявила міністр.

Також Трасс додала, що Британія працюватиме зі своїми партнерами, аби переконатися у тому, що усі вільні демократичні країни знайшли альтернативу російському газу.

Водночас міністр зауважила, що рішення щодо повномасштабної війни проти України стане для Росії стратегічною помилкою й призведе до тяжких наслідків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія
NEWS
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет