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Британія запропонувала направити на "план Маршала" для України заморожені кошти Росії

Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс, це питання знаходиться в стадії обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нам потрібен новий" план Маршалла "для відновлення України, і фактично ми тільки що обговорювали це на зустрічі G7, яку я провела з моїми колегами з усього світу", - сказала Трасс.

При цьому вона зазначила, що вивчаються варіанти, "що ми можемо зробити, щоб використовувати російські активи, щоб допомогти заплатити за це".

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ідея передачі заморожених російських активів для фінансування відновлення України активно обговорює в G7 і Євросоюзі. Він повідомив, що політично відкритий для ідеї конфіскації валютних резервів російського центрального банку.

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