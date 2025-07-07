Британия полностью прекратит производство истребителей Typhoon, - СМИ

Истребители Typhoon много лет изготавливались на заводе компании BAE Systems в Вартоне, графство Ланкашир. Но сейчас работа на линии сборки сворачивается: последний самолет будет изготовлен для Катара, а после этого изготавливать новые истребители не будут, если не будет новых заказов.

Между тем Лондон не заказывал у компании новые Typhoon с 2009 года. Есть только экспортные заказы от Катара, которому понравились британские самолеты, а также от Саудовской Аравии. Однако их еще не согласовали.

Если не будет заказов на Typhoon, их производство прекратится. А это, в свою очередь, приведет к закрытию завода, оттоку работников и, как следствие, потере критически важных возможностей Британии в аэрокосмической отрасли.

В британском правительстве недавно состоялись дебаты по оборонным приоритетам. Правительство продвигает решение приобрести для оборонных нужд истребители F-35A американского производства. Оппозиция требует вместо этого заказать на отечественных заводах самолет Typhoon.

Министр обороны Британии Джон Гили отказался ответить на вопрос, будет ли сделан новый заказ. Однако он подчеркнул, что Typhoon имеет большое значение для поддержания обороноспособности страны.

В министерстве подтвердили это и заявили, что Typhoon будет находиться на вооружении как минимум до 2040-х годов. Также представители оборонного ведомства заверили, что переговоры по заказу истребителя ведутся с Катаром, Саудовской Аравией и Турцией. А значит, нет смысла волноваться о прекращении производства Typhoon.