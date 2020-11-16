Британія вимагає від Росії розблокувати КПВВ на Донбасі

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Російська Федерація повинна розблоковувати роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. На сьогодні з боку так званих "республік" блокується робота п'яти з семи пунктів пропуску.

Про це йдеться в заяві посольства Британії в Україні, опублікованій у Twitter.

"Великобританія розчарована, що нові КПВВ в Золотому і Щасті поки не працюють повноцінно, незважаючи на їх відкриття з боку України. РФ повинна дотримати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидві сторони лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 10 листопада Україна відкрила два нові КПВВ в Луганській області, а також відновила пропуск через інші пункти. Однак на сьогодні щоденно працює тільки піший перехід у Станиці Луганській, а КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області - по понеділках і п'ятницях.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для жителів окупованого Донбасу, а роботу КПВВ блокує саме російська сторона.

Відзначимо, в березні 2020 року Україна в односторонньому порядку закрила КПВВ для жителів Донбасу у зв'язку з карантином.