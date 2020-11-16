ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Британія вимагає від Росії розблокувати КПВВ на Донбасі

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 15:59
Британія вимагає від Росії розблокувати КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація повинна розблоковувати роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. На сьогодні з боку так званих "республік" блокується робота п'яти з семи пунктів пропуску.

Про це йдеться в заяві посольства Британії в Україні, опублікованій у Twitter.

"Великобританія розчарована, що нові КПВВ в Золотому і Щасті поки не працюють повноцінно, незважаючи на їх відкриття з боку України. РФ повинна дотримати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидві сторони лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 10 листопада Україна відкрила два нові КПВВ в Луганській області, а також відновила пропуск через інші пункти. Однак на сьогодні щоденно працює тільки піший перехід у Станиці Луганській, а КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області - по понеділках і п'ятницях.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для жителів окупованого Донбасу, а роботу КПВВ блокує саме російська сторона.

Відзначимо, в березні 2020 року Україна в односторонньому порядку закрила КПВВ для жителів Донбасу у зв'язку з карантином.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська ФедераціяДонбасКПВВ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся