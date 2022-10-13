RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских NASAMS

Фото: комплекс NASAMS (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Британии поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Британия также передаст Украине дополнительно 18 гаубиц.

Новый пакет помощи Украине обсуждался на встрече Уоллеса с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в среду.

"Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет в Украину", - сказал Уоллес.

Как работают ракеты с системой NASAMS

NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Комплекс разработан норвежской компанией Kongsberg. NASAMS использует ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM наземного базирования дальностью до 25 км и высотой полета до 16 км.

Напомним, во вторник, 11 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Позже его слова подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияОружие в Украине