Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ

"Официальное объявление (о передаче танков Украине, - ред.) ожидается в понедельник", - говорится в сообщении.

По сведениям украинских источников издания, Великобритания уже приняла положительное решение по передаче танков, поскольку давление на Берлин усиливается в преддверии встречи западных министров обороны в следующую пятницу.

"Горстка танков Challenger 2, взятых из имеющегося у Великобритании парка из 227 единиц, сама по себе не принесет большой разницы на поле боя, но это будет первый случай, когда западная страна согласилась отправить Украине свою тяжелую бронетехнику", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Британия обсуждает передачу Украине танков Challenger 2.

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