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Британия показала актуальную карту боев в Украине: какие изменения

Фото: Британия показала актуальную карту боев в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска по состоянию на 24 ноября продолжают атаковать позиции ВСУ на восточном фронте. Оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, россияне продолжают наступательные действия в Луганской и Донецкой областях. Атаки проходят возле Бахмута, Сватово и Кременной.

Тем временем украинские войска, как считает Минобороны Британии, не проводят активных наступлений.

На юге ВСУ окончательно закрепились на правом берегу Херсонской области и продолжают наносить удары по глубокому тылу российских войск.

На других участках фронта активности не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные 23 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Кроме того, по данным ISW, украинские военные проводят контрнаступательные действия в районе Сватово-Кременная.

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