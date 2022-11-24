Британия показала актуальную карту боев в Украине: какие изменения

Российские войска по состоянию на 24 ноября продолжают атаковать позиции ВСУ на восточном фронте. Оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Так, согласно данным британской разведки, россияне продолжают наступательные действия в Луганской и Донецкой областях. Атаки проходят возле Бахмута, Сватово и Кременной.
Тем временем украинские войска, как считает Минобороны Британии, не проводят активных наступлений.
На юге ВСУ окончательно закрепились на правом берегу Херсонской области и продолжают наносить удары по глубокому тылу российских войск.
На других участках фронта активности не наблюдается.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные 23 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.
Кроме того, по данным ISW, украинские военные проводят контрнаступательные действия в районе Сватово-Кременная.
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