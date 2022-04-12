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Британія підготувала варіанти відповіді РФ на випадок підтвердження хіматаки в Маріуполі

Фото: міністр Збройних сил Британії Джеймс хіпі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що британський уряд не зміг перевірити повідомлення про російську хімічну атаку в Маріуполі. За його словами, якщо вони виявляться правдою, президент Володимир Путін повинен знати, що на столі лежать всі можливі варіанти відповіді заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Важливо визнати, що існують всілякі способи застосування цих засобів - від сльозогінного газу, який є засобом придушення заворушень, до абсолютно руйнівних смертоносних систем хімічної зброї", - сказав він.

При цьому міністр додав, що він не думає, що корисно занадто двояко оцінювати ситуацію, тому що в ній багато нюансів.

"Я також думаю, що важливо чітко розуміти, що є речі, які виходять за рамки дозволеного, і застосування хімічної зброї викличе відповідну реакцію, і на столі лежать варіанти того, якою може бути ця реакція", - заявив Хіпі.

Нагадаємо, вчора окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Пізніше глава "Азова" Андрій Білецький заявив, що в результаті атаки постраждали троє бійців.

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МаріупольВеликобританіяВійна Росії проти України