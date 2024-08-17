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Великобритания с начала войны демонстрировала лидерство, но ситуация замедлилась, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Великобритания демонстрировала настоящее лидерство в поддержке для Киева. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"На протяжении всего времени этой войны мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей. То, что действительно соответствует силе Британии. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась", - заметил президент.

Зеленский объяснил, что Украина попытается поговорить с партнерами, чтобы исправить это.

"Потому что дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь. И весь мир видит, как эффективны украинцы - весь наш народ, - когда защищают свою независимость", - сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас Киев делает все, чтобы дать украинским воинам необходимое оружие, необходимое усиление. И, по словам президента, именно в этом контексте, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, мешающие Украине ослаблять российские позиции именно так, как это требует ход войны.

"Дальнобойность для наших сил – это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад сейчас компенсируют дефицит необходимых решений от партнеров", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет усиливать дипломатическую работу.

"Нужно то, что действительно меняет курс войны... Мы нуждаемся в том, чтобы все партнеры, которые действительно могут помочь - чтобы они помогли. Это и Соединенные Штаты, и Британия, и Франция, и другие партнеры", - подытожил он.

Напомним, что Украина еще не получила разрешение на удары британскими ракетами по Российской Федерации.

Отметим, что Украина получает дальнобойные ракеты не только от Великобритании, но и от Франции и США. Однако эти страны поставили перед ВСУ условие не использовать их вооружение для дальнобойных ударов по территории РФ.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки уже больше месяца не отвечают на запрос Британии относительно предложения предоставить разрешение украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России.

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