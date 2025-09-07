ua en ru
Британия построит 5 колледжей, чтобы готовить специалистов оборонной отрасли

Воскресенье 07 сентября 2025 02:54
Британия построит 5 колледжей, чтобы готовить специалистов оборонной отрасли Фото: министр обороны Британии Джон Хили (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Британия планирует построить пять колледжей в стране, чтобы подготовить кадры для обороной промышленности и стимулировать военные инновации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как стало известно, страна потратит 246 млн долларов США на создание 5 технических колледжей. В частности, правительство объявило о планах по подготовке инженеров-подводников, специалистов по кибервойне и сварщиков.

Также программа предусматривает финансирование тысяч курсов, которые позволят работодателям оборонной отрасли быстрее повышать квалификацию существующих сотрудников и новых работников по ключевым техническим навыкам.

Прием заявок на участие в программе планируют открыть к концу 2025 года, а колледжи - в 2026 году. Планы уже прокомментировал министр обороны Британии Джон Хили.

"Это крупнейший план развития оборонных навыков за последние десятилетия. Именно британские рабочие обеспечили британским компаниям передовые позиции в сфере оборонных инноваций и оборонной промышленности", - сказал он.

Bloomberg пишет, что в понедельник правительство Кира Стармера представит свою оборонно-промышленную стратегию.

Также издание отмечает, что Стармер сделал инвестиции в оборону основой своего плана по увеличению военных расходов до 3,5% от ВВП к 2035 году, включая ассигнования университетам.

"Его перестановка в кабинете министров Великобритании в пятницу направлена на стимулирование роста и получение экономических выгод от увеличения военных расходов", - сказано в публикации.

Кроме того, Стармер посетил на этой неделе работников BAE Systems Plc на верфи в Говане недалеко от Глазго после того, как компания выиграла контракт на 10 миллиардов фунтов стерлингов от Норвегии на строительство фрегатов Type-26 для обнаружения, отслеживания и борьбы с подводными лодками.

Напомним, в феврале Кир Стармер объявил о росте оборонных расходов страны. Он назвал тогда Россию "угрозой" для европейских городов.

"Я был свидетелем падения Берлинской стены, и если бы тогда мне сказали, что при моей жизни российские танки снова войдут в европейские города, я бы не поверил. Но вот мы здесь, в мире, где все изменилось, потому что именно это произошло три года назад", - отметил Стармер.

