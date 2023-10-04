RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия планирует отправлять своих заключенных в Эстонию: названа причина

Фото: Британия планирует отправлять своих заключенных в Эстонию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Британии изучает возможность аренды тюремных камер в Эстонии для размещения там британских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, на такой шаг власти намерены пойти из-за дефицита тюремных камер. Ранее министр юстиции Британии Алекс Чок, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, заявил, что власти планируют внести изменения в законодательство, чтобы преступники, осужденные в Англии и Уэльсе, могли отбывать наказание за рубежом.

Причиной такого решения он назвал "переполненность" учреждений пенитенциарной системы в Соединенном Королевстве. The Times указывает, что британские власти, продвигая идею об отправке преступников для отбывания наказания в заграничные тюрьмы, ссылаются на подобный опыт Бельгии и Норвегии.

Что предшествовало

В последние годы Бельгия и Норвегия из-за недостатка мест в своих тюрьмах арендуют камеры в пенитенциарных учреждениях Нидерландов. Около 500 бельгийских преступников, приговоренных к тюремным срокам, содержатся в тюрьме голландского города Тилбург. За порядком в тюрьме следят голландские охранники.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЭстония