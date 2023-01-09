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Британия подтвердила исчезновение двух волонтеров под Соледаром

Фото: Британия подтвердила исчезновение двух волонтеров под Соледпром (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве иностранных дел Британии подтвердили исчезновение двух британцев, работавших волонтерами в районе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на I NEWS.

"Мы поддерживаем родных двух британцев, пропавших без вести в Украине", – говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Британии.

Напомним, 28-летний Кристофер Парри и 48-летний Эндрю Бегшоу работали над эвакуацией мирных жителей в некоторых из самых разрушенных войной районах вблизи Бахмута и Краматорска.

Сегодня утром в Нацполиции заявили, что связь с британскими волонтерами была потеряна еще 6 января.

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ВеликобританияДонецкая областьволонтери