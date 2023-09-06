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Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar

Фото: бронемашины Scimitar Mk2 (twitter.com/RH_BAES_Land)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Как отмечается, представители RBSL отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии в подготовке разведывательных машин к отправке в Украину.

Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, дали технические консультации и рекомендации по ремонту, советы по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте.

Всего в течение 32 дней удалось подготовить 23 бронемашины.

Бронемашины Scimitar

Scimitar Mk 2 - модернизированная версия бронированной разведывательной машины Scimitar, находящейся на вооружении британской армии.

Первые модернизированные машины были получены армией Великобритании для развертывания в Афганистане в сентябре 2011 года.

Броня машины была усилена дополнительными модулями Plasan, а также решеткой для противодействия ручным гранатометам.

Кроме того, корпус и башня техники снабжены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств.

Помощь Украине от Британии
 
Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает нашу страну. В частности, первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.
 
В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

 

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