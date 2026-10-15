Британия передаст Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Великобритания отправляет в Украину дополнительную партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, чтобы сорвать российские атаки на гражданскую инфраструктуру перед зимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников, вопрос пополнения запасов британских крылатых ракет обсуждали британский премьер-министр Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне.
Снабжение состоится в рамках усиления поддержки Украины западными союзниками.
Источники утверждают, что в британском правительстве считают использование Украиной дальнобойного оружия по российским объектам, причастным к атакам на мирных жителей и инфраструктуру оборонным шагом.
Лондон отмечает, что Киев вправе противодействовать российской эскалации и увеличению производства беспилотников.
Ракеты производства компании MBDA имеют дальность полета более 250 км.
Они способны эффективно проникать через российскую систему противовоздушной обороны благодаря полёту на низкой высоте и высокой скорости.
В августе Великобритания объявила о планах поделиться с Киевом чертежами ракет для их сбора непосредственно в Украине.
Кроме того, страна разрабатывает недорогое дальнобойное оружие, которое не зависит от американских компонентов.
Напомним, Великобритания ускорит поставки в Украину легких многоцелевых ракет LMM, эффективно уничтожающих реактивные шахеды, а также готовит новые санкции против России.
Об этом было объявлено во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон.
Также британское правительство стремится построить "город" из США, чтобы сохранить стабильную поддержку Украины на фоне международных вызовов.
В частности, это происходит на фоне попыток урегулирования и ситуации вокруг энергетического перемирия, которое продолжает срывать Россия.