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Британия передаст Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow, - Bloomberg

19:18 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: крылатая ракета Storm Shadow (Getty Images)

Великобритания отправляет в Украину дополнительную партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, чтобы сорвать российские атаки на гражданскую инфраструктуру перед зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников, вопрос пополнения запасов британских крылатых ракет обсуждали британский премьер-министр Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне.

Снабжение состоится в рамках усиления поддержки Украины западными союзниками.

Источники утверждают, что в британском правительстве считают использование Украиной дальнобойного оружия по российским объектам, причастным к атакам на мирных жителей и инфраструктуру оборонным шагом.

Лондон отмечает, что Киев вправе противодействовать российской эскалации и увеличению производства беспилотников.

Ракеты производства компании MBDA имеют дальность полета более 250 км.

Они способны эффективно проникать через российскую систему противовоздушной обороны благодаря полёту на низкой высоте и высокой скорости.

В августе Великобритания объявила о планах поделиться с Киевом чертежами ракет для их сбора непосредственно в Украине.

Кроме того, страна разрабатывает недорогое дальнобойное оружие, которое не зависит от американских компонентов.

Напомним, Великобритания ускорит поставки в Украину легких многоцелевых ракет LMM, эффективно уничтожающих реактивные шахеды, а также готовит новые санкции против России.

Об этом было объявлено во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Также британское правительство стремится построить "город" из США, чтобы сохранить стабильную поддержку Украины на фоне международных вызовов.

В частности, это происходит на фоне попыток урегулирования и ситуации вокруг энергетического перемирия, которое продолжает срывать Россия.

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