Британия передаст Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow, - Bloomberg

По информации источников, вопрос пополнения запасов британских крылатых ракет обсуждали британский премьер-министр Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне.

Снабжение состоится в рамках усиления поддержки Украины западными союзниками.

Источники утверждают, что в британском правительстве считают использование Украиной дальнобойного оружия по российским объектам, причастным к атакам на мирных жителей и инфраструктуру оборонным шагом.

Лондон отмечает, что Киев вправе противодействовать российской эскалации и увеличению производства беспилотников.

Ракеты производства компании MBDA имеют дальность полета более 250 км.

Они способны эффективно проникать через российскую систему противовоздушной обороны благодаря полёту на низкой высоте и высокой скорости.

В августе Великобритания объявила о планах поделиться с Киевом чертежами ракет для их сбора непосредственно в Украине.

Кроме того, страна разрабатывает недорогое дальнобойное оружие, которое не зависит от американских компонентов.