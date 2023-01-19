RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания намерена передать Украине 600 ракет Brimstone в рамках пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Британия "разблокировала" ряд пакетов военной помощи за последний год и "идет дальше" передачей Украине эскадрон основных боевых танков Challenger 2.

По его словам, Британия также пришлет Украине минимум три батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155, ряд бронированных машин, включая Bulldog.

"Сегодня я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - сказал он.

Уоллес добавил, что Британия будет работать с США и другими, чтобы убедиться, что этот пакет будет доставлен Украине должным образом.

Напомним, что недавно Британия заявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи, в рамках которой наша страна получит танки Challenger 2.

РБК-Украина сообщало, что известно о британских танках Challenger 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВоенная помощь