Британія передасть Україні ракетні системи попри погрози Путіна

Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Міністр підкреслив, що саме така зброя допоможе українській стороні захиститися від російської агресії.

Уряд Великобританії не підтвердив, скільки зброї буде відправлено, але, за інформацією BBC, мова йде про три установки.

Рішення про передачу було погоджено з США, які є виробниками M270 MLRS. У Лондоні розраховують навчити українських військових використанню установок в найближчі тижні.